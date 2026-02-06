Reddit prévoit des revenus élevés grâce aux outils d'IA qui stimulent les ventes de publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Augmentation de 70 % du chiffre d'affaires de Reddit pendant les fêtes de fin d'année

*

Augmentation de 75 % du nombre d'annonceurs actifs au quatrième trimestre

*

La société annonce un plan de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars

*

Les outils d'IA de l'entreprise de médias sociaux améliorent la création de campagnes publicitaires

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout du commentaire du COO au paragraphe 4, détails au paragraphe 6) par Jaspreet Singh

Reddit RDDT.N a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes, jeudi, grâce aux améliorations de sa plateforme publicitaire alimentée par l'intelligence artificielle qui permettent à la plateforme de médias sociaux d'attirer plus d'annonceurs.

Les actions de la société ont augmenté de 4 % après la séance, Reddit ayant également annoncé son premier plan de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard de dollars.

Reddit permet de placer des annonces directement dans les fils de discussion des subreddit, ce qui stimule les dépenses publicitaires sur la plateforme, les marques cherchant à atteindre des communautés de niche très engagées qui discutent de sujets en rapport avec leurs produits et services.

La base active d'annonceurs de la société a augmenté de plus de 75 % au quatrième trimestre, grâce à l'ajout de nouveaux comptes sur tous les canaux, a déclaré Jen Wong, directrice de l'exploitation, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

La plateforme publicitaire de Reddit utilise l'IA pour améliorer la création et la gestion des campagnes, avec des fonctionnalités telles qu'un rédacteur IA qui génère des textes publicitaires spécifiques à Reddit et un outil de recadrage automatique des images.

La société a déclaré que 11 de ses 15 principaux secteurs verticaux ont augmenté leurs revenus de 50 % ou plus d'une année sur l'autre, avec la vente au détail, les produits pharmaceutiques, les services financiers et la technologie en tête de liste.

Reddit prévoit un chiffre d'affaires de 595 à 605 millions de dollars pour le premier trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (577,2 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Sa prévision de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 210 à 220 millions de dollars était supérieure aux estimations de 202,9 millions de dollars.

"Les attentes étaient déjà élevées au début du trimestre, mais les résultats ont tout de même surpris en montrant à quel point la dynamique du produit, la demande des annonceurs et l'engagement des utilisateurs se renforcent mutuellement", a déclaré Jeremy Goldman, directeur principal d'Emarketer.

Reddit intensifie la concurrence avec Meta META.O en lançant des campagnes Max alimentées par l'IA en version bêta, qui automatisent les campagnes publicitaires en ajustant les enchères pour atteindre le coût par résultat ciblé et en sélectionnant dynamiquement les titres et les créations.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 70 % pour atteindre 726 millions de dollars, dépassant les estimations de 665,4 millions de dollars. Le bénéfice par action, qui s'est élevé à 1,24 dollar, a également dépassé les estimations, qui étaient de 94 cents.

Le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens a augmenté de 19 % pour atteindre 121,4 millions au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, tandis que le revenu moyen global par utilisateur a augmenté de 42 %.