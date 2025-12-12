Reddit poursuit l'Australie pour l'interdiction des médias sociaux, invoquant une menace pour la liberté d'expression

Reddit estime que la loi porte atteinte à la liberté d'expression

Reddit déclare également qu'il ne répond pas aux critères de la loi

Le gouvernement australien compare le procès à Big Tobacco

Le site web de messagerie Reddit a déposé vendredi un recours devant la plus haute juridiction australienne afin de faire annuler l'interdiction des médias sociaux pour les enfants, la qualifiant d'intrusion dans le discours politique libre et ouvrant la voie à une longue bataille juridique.

La société basée à San Francisco, qui compte l'Australie parmi ses plus grands marchés, a déclaré dans une requête déposée auprès de la Haute Cour que l'interdiction devrait être déclarée invalide parce qu'elle interfère avec la libre communication politique impliquée par la constitution du pays.

Même si la Cour confirmait l'interdiction, Reddit RDDT.N devrait être exempté car il ne répond pas à la définition des médias sociaux, ajoute le document, qui cite le Commonwealth d'Australie et le ministre des communications Anika Wells comme défendeurs. Deux jours après la mise en œuvre de la première interdiction nationale d'accès aux médias sociaux pour les personnes de moins de 16 ans, cette action en justice est la deuxième du genre après que deux adolescents représentant un groupe libertaire australien ont intenté une action en justice le mois dernier.

Mais l'action d'une grande entreprise de la Silicon Valley, dont la capitalisation boursière s'élève à 44 milliards de dollars, augmente considérablement les ressources disponibles pour poursuivre une bataille judiciaire de longue haleine. Le succès de Reddit pourrait permettre à d'autres plateformes de lancer des défis similaires.

Un porte-parole de Wells a déclaré que le gouvernement australien était "du côté des parents et des enfants australiens, pas des plateformes" et qu'il "resterait ferme pour protéger les jeunes Australiens contre les préjudices causés par les médias sociaux".

Le ministre de la santé, Mark Butler, a déclaré que Reddit avait intenté une action en justice pour protéger ses profits, et non le droit des jeunes à l'expression politique, et que "nous nous opposerons à cette action à chaque étape du processus".

"C'est une action que nous avons vue à maintes reprises de la part de Big Tobacco contre la lutte antitabac et que nous voyons aujourd'hui de la part de certains médias sociaux ou de géants de la technologie", a-t-il déclaré à la presse à Brisbane.

Vie privée et expression politique

Le 10 décembre, l'Australie a mis en place, pour la première fois au monde, un âge minimum légal pour accéder aux médias sociaux. Reddit et neuf autres plateformes, dont Meta's META.O Instagram, Alphabet's GOOGL.O YouTube et TikTok, ont fait campagne contre cette mesure pendant plus d'un an avant de déclarer qu'elles s'y conformeraient.

Les plateformes sont tenues d'interdire les utilisateurs mineurs sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars), tandis que les utilisateurs mineurs et les personnes qui s'occupent d'eux ne sont passibles d'aucune sanction. Les plateformes affirment qu'elles utilisent des mesures telles que la déduction de l'âge, basée sur l'activité en ligne d'une personne, et l'estimation de l'âge, basée sur un selfie, pour se conformer à la règle.

Mais la loi "pose de sérieux problèmes en matière de respect de la vie privée et d'expression politique pour tout le monde sur Internet", a déclaré Reddit dans un communiqué publié en même temps que son action en justice. "C'est pourquoi nous déposons une demande de révision de la loi".

Dans ce document de 12 pages, l'entreprise affirme que l'interdiction aux moins de 16 ans entraverait le discours politique.

"Les citoyens australiens de moins de 16 ans deviendront, dans quelques années, voire quelques mois, des électeurs. Les choix que feront ces citoyens seront éclairés par la communication politique à laquelle ils auront participé avant l'âge de 18 ans", a déclaré l'entreprise.

(1 dollar = 1,5011 dollar australien)