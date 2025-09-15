Reddit en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector

La plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N a été indisponible pour près de 10 000 utilisateurs aux États-Unis lundi, selon le site de suivi des pannes Downdetector.com.