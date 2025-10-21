Reddit en hausse après que Citigroup a relevé son objectif de cours en raison d'attentes de croissance plus rapides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour supprimer la puce répétée)

21 octobre - ** Les actions de la plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N augmentent de 3,9 % à 210,50 $ avant l'ouverture du marché

** Citigroup relève l'objectif de cours pour RDDT à 250 $, le faisant passer de 220 $, avec une recommandation à l'achat

** La société de courtage se dit de plus en plus positive concernant la stabilisation de la croissance du trafic web de Reddit et la refonte de son application et de l'expérience utilisateur web

** Les nouvelles initiatives publicitaires et Reddit Pro devraient attirer davantage d'annonceurs sur la plateforme, selon la maison de courtage

** Citigroup ajoute que le déploiement à plus grande échelle de Reddit Answers - une fonction alimentée par l'IA qui aide les utilisateurs à obtenir des réponses rapides de la part des communautés de Reddit - devrait stimuler la croissance

** L'entreprise est bien positionnée pour continuer à capter davantage de temps auprès de sa base d'utilisateurs, attirer des budgets publicitaires plus importants et voir sa rentabilité s'améliorer - Citigroup

** 19 des 28 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note d'« acheter » ou supérieure, 8 recommandent de « conserver », tandis qu'une seule recommande de « vendre »; le titre a un objectif de cours médian de 235,50 $ - LSEG

** À sa dernière clôture, RDDT avait augmenté d'environ 24 % cette année