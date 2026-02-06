Reddit en hausse après des prévisions de revenus trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de Reddit RDDT.N augmentent de 4 % à 157 $ après la cloche ** RDDT prévoit T1 entre 595 millions et 605 millions de dollars, au-dessus de l'estimation consensuelle de 577,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Reddit prévoit un Ebitda ajusté entre 210 et 220 millions de dollars, également au-dessus du consensus de 202,9 millions de dollars

** Annonce d'un premier programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars ** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 726 millions de dollars, dépassant les estimations de 665,4 millions de dollars; le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens a augmenté de 19 % pour atteindre 121,4 millions

** Le RDDT a gagné 40% en 2025