Reddit en hausse après des prévisions de revenus trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 00:03

5 février - ** Les actions de Reddit RDDT.N augmentent de 4 % à 157 $ après la cloche ** RDDT prévoit T1 entre 595 millions et 605 millions de dollars, au-dessus de l'estimation consensuelle de 577,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Reddit prévoit un Ebitda ajusté entre 210 et 220 millions de dollars, également au-dessus du consensus de 202,9 millions de dollars

** Annonce d'un premier programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars ** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 726 millions de dollars, dépassant les estimations de 665,4 millions de dollars; le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens a augmenté de 19 % pour atteindre 121,4 millions

** Le RDDT a gagné 40% en 2025

