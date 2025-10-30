Reddit en hausse après des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 octobre - ** Les actions de Reddit RDDT.N ont augmenté d'environ 3 % à 199,98 $ dans les échanges après les heures de bureau ** La société prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le trimestre en cours, grâce à sa stratégie publicitaire basée sur l'IA
** RDDT prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 655 et 665 millions de dollars, contre 637,9 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG
** La société dépasse également les estimations de revenus pour le troisième trimestre
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action RDDT a augmenté de près de 19 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer