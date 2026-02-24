Reddit condamné à une amende de 20 millions de dollars au Royaume-Uni en raison de la violation des données relatives aux enfants

(Ajout de citations du commissaire à l'information au paragraphe 4, détails dans l'ensemble du texte) par Sam Tabahriti

L'organisme britannique de protection de la vie privée a infligé mardi une amende de 14,47 millions de livres à la plateforme de médias sociaux Reddit

RDDT.N (19,52 millions de dollars) pour avoir utilisé illégalement des données concernant des enfants et les avoir potentiellement exposés à des contenus préjudiciables.

Cette action intervient alors que la Grande-Bretagne envisage de renforcer les limites concernant l'utilisation des médias sociaux par les enfants, les gouvernements du monde entier invoquant les risques pour la santé mentale, la cyberintimidation et l'exposition à des contenus préjudiciables pour justifier de nouvelles restrictions d'âge et interdictions.

L'Information Commissioner's Office (bureau du commissaire à l'information) a déclaré que Reddit ne vérifiait pas correctement l'âge des enfants et n'avait donc pas le droit de traiter leurs données.

L'organisme de surveillance a déclaré que, bien que les conditions d'utilisation de Reddit interdisent aux enfants de moins de 13 ans d'utiliser sa plateforme, des contrôles d'âge efficaces n'ont été mis en place qu'à partir de juillet 2025. L'ICO a estimé qu'un grand nombre d'enfants de moins de 13 ans utilisaient la plateforme.

"Les enfants de moins de 13 ans ont vu leurs informations personnelles collectées et utilisées d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre, à laquelle ils ne pouvaient pas consentir ou qu'ils ne pouvaient pas contrôler", a déclaré le commissaire britannique à l'information, John Edwards, dans un communiqué.

"Ils ont ainsi été potentiellement exposés à des contenus qu'ils n'auraient pas dû voir", a ajouté John Edwards.

L'ICO a également déclaré que Reddit n'avait pas réalisé d'analyse d'impact sur la protection des données avant janvier 2025 concernant l'utilisation des informations personnelles des enfants, bien que la plateforme autorise des utilisateurs âgés de 13 à 18 ans.

Reddit a déclaré par courriel qu'il ferait appel de la décision de l'ICO.

"Reddit n'exige pas de ses utilisateurs qu'ils partagent des informations sur leur identité, quel que soit leur âge, car nous sommes profondément attachés à leur vie privée et à leur sécurité", a déclaré l'entreprise de médias sociaux basée aux États-Unis.

"L'insistance de l'ICO pour que nous recueillions davantage d'informations privées sur chaque utilisateur britannique est contre-intuitive et en contradiction avec notre conviction profonde de la sécurité et de la protection de la vie privée de nos utilisateurs en ligne."

Le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer a lancé une consultation plus tôt dans l'année qui prévoit d'interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans, de restreindre les fonctions de conception qui créent une dépendance et de renforcer les contrôles sur l'utilisation des smartphones par les jeunes.

Les gouvernements australien, espagnol, grec et slovène ont pris des mesures de restriction. En Australie, les plateformes ont été contraintes de supprimer des millions de comptes après l'entrée en vigueur, à la fin de l'année dernière, de l'interdiction pour les moins de 16 ans.

(1 $ = 0,7413 livre)