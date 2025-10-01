 Aller au contenu principal
Reddit chute après que ChatGPT n'ait pas utilisé une grande partie des données de l'entreprise
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N perdent 8,6 % à 210 $ avant la mise sur le marché

** Plusieurs messages sur X.com citant des données de PromptWatch et Similarweb indiquent que ChatGPT n'utilise pas beaucoup de données de RDDT

** Il semble que l'utilisation des données de ChatGPT pour Reddit ne soit pas aussi importante que le marché le pensait. C'est la raison pour laquelle Reddit est en forte baisse ce matin", déclare Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network ** Reddit, PromptWatch et Similarweb n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Les actions de RDDT ont chuté de 5 % mardi, réduisant le gain annuel à environ 41 %

Valeurs associées

REDDIT RG-A
212,100 USD NYSE -7,81%
