Reddit chute après que ChatGPT n'ait pas utilisé une grande partie des données de l'entreprise

1er octobre - ** Les actions de la plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N perdent 8,6 % à 210 $ avant la mise sur le marché

** Plusieurs messages sur X.com citant des données de PromptWatch et Similarweb indiquent que ChatGPT n'utilise pas beaucoup de données de RDDT

** Il semble que l'utilisation des données de ChatGPT pour Reddit ne soit pas aussi importante que le marché le pensait. C'est la raison pour laquelle Reddit est en forte baisse ce matin", déclare Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network ** Reddit, PromptWatch et Similarweb n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Les actions de RDDT ont chuté de 5 % mardi, réduisant le gain annuel à environ 41 %