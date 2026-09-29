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Redcare Pharmacy soutenu par le relèvement de ses objectifs
information fournie par AOF 29/09/2026 à 14:15

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(Zonebourse.com) - Redcare Pharmacy ( 5,17%, à 71,80 euros) se distingue logiquement à Francfort après avoir relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice. Il s'agit du deuxième réajustement à la hausse des prévisions cette année.

Cette révision a été tirée par une dynamique particulièrement forte sur le segment des médicaments sur ordonnance (Rx) en Allemagne. Selon des données préliminaires, ce type de ventes outre-Rhin a bondi de 51% sur un an en septembre et de 56% sur l'ensemble du troisième trimestre. La société précise que cette bonne performance intervient malgré une base de comparaison élevée l'an dernier avec le lancement du bonus Rx.

En revanche, les ventes de produits sans ordonnance ont connu un mois de juillet plus timide en Allemagne, avant de rebondir en août et septembre.

Partant, la croissance du chiffre d'affaires total est désormais attendue entre 16 et 18%, contre 15 à 17% auparavant. Dans le détail, les ventes Rx en Allemagne, qui étaient attendues en hausse de 35 à 43%, devraient finalement croître de 45 à 51%.

L'avis de mwb research

Pour la société d'analyse financière, ce deuxième relèvement de l'année est considéré comme un signal positif, puisqu'il renforce les perspectives de chiffre d'affaires pour 2026 et confirme une croissance plus résiliente du Rx en Allemagne malgré des bases de comparaison plus exigeantes.

Les analystes en ont profité pour relever leurs hypothèses de chiffre d'affaires pour 2026, tout en maintenant inchangées leurs estimations d'Ebitda.

L'avis demeure à l'achat sur le titre Redcare Pharmacy, avec une cible de cours inchangée à 95 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 39,3% au cours de clôture de lundi.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 14:15:00.

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