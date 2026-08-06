Red Violet en perte de vitesse après une émission d'actions de 100 millions de dollars

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6 août - ** Les actions de Red Violet ( RDVT.O ), fournisseur de solutions d'analyse et d'information, ont chuté de 8,1 % à 62,72 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 100 millions de dollars ** La société basée à Boca Raton, en Floride, a vendu mercredi en fin de journée environ 1,67 million d’actions au prix de 60 dollars, soit une décote de 12,1 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société, qui compte environ 14,1 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris d’éventuelles acquisitions

** Raymond James et Needham sont les co-chefs de file de l'opération ** Dans un document déposé auprès de la SEC mercredi en fin de journée, la société a fourni ses estimations pour le deuxième trimestre: un chiffre d’affaires de 26,71 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 11,22 millions de dollars

** Jusqu’à mercredi, le titre RDVT a progressé de 57 % au cours des trois derniers mois, affichant une hausse de 20 % depuis le début de l’année. Lundi, l’action a atteint un plus haut intrajournalier record à 71,19 dollars

** Selon les données de LSEG, les deux analystes qui couvrent RDVT attribuent à l'action la recommandation « acheter » avec des objectifs de cours de 62 et 81 dollars