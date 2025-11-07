Red Rock Resorts en hausse sur l'indice S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de Red Rock Resorts RRR.O ont augmenté de 4,1 % à 57,49 $ avant le marché, la société de casino et de jeux devant rejoindre l'indice S&P SmallCap 600

.SPCY la semaine prochaine ** RRR, basée à Las Vegas, remplacera Sterling Infrastructure

STRL.O dans l'indice SPCY à compter du 13 novembre avant la cloche, a déclaré S&P Dow Jones Indices jeudi en fin de journée

** La société de construction STRL, basée au Texas, entre dans le S&P MidCap 400 .IDX , remplaçant Light & Wonder

LNW.O , qui devrait se retirer du Nasdaq et rester cotée en Australie, selon S&P Dow Jones Indices

** Les actions de STRL ont baissé de 2,8 % en début de marché à 377,93 $. Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a augmenté de ~131% depuis le début de l'année

** RRR a ~105,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 5,8 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de RRR ont augmenté de 22% depuis le début de l'année

** 11 des 13 analystes considèrent l'action RRR comme un "achat fort" ou un "achat", 2 la considèrent comme un "maintien" et le PT médian est de 67,50 $, selon les données de LSEG