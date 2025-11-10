Red Robin Gourmet Burgers fait un bond en avant après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices de base

10 novembre - ** Les actions de Red Robin Gourmet Burgers

RRGB.O augmentent de près de 12 % à environ 5,26 $ dans les échanges après le marché

** La société revoit à la hausse sa prévision de bénéfice de base pour 2025 à au moins 65 millions de dollars, contre 60 à 65 millions de dollars auparavant

** La société annonce une perte par action ajustée de 70 cents au troisième trimestre, contre une perte de 76 cents estimée, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 14,4 % depuis le début de l'année