Red Robin Gourmet Burgers fait un bond en avant après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices de base
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de Red Robin Gourmet Burgers

RRGB.O augmentent de près de 12 % à environ 5,26 $ dans les échanges après le marché

** La société revoit à la hausse sa prévision de bénéfice de base pour 2025 à au moins 65 millions de dollars, contre 60 à 65 millions de dollars auparavant

** La société annonce une perte par action ajustée de 70 cents au troisième trimestre, contre une perte de 76 cents estimée, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 14,4 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

