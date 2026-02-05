 Aller au contenu principal
Red Mountain Mining bondit grâce à l'acquisition du projet d'antimoine de Thompson Falls
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 05:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société australienne Red Mountain Mining RMX.AX ont grimpé jusqu'à 24 % pour atteindre 0,031 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 17 novembre 2025

** La hausse intrajournalière est la plus forte depuis le 23 janvier

** Acquisition du projet d'antimoine Thompson Falls , adjacent aux opérations de United States Antimony Corporation <UAMY.A >, qui sont cruciales pour la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques des États-Unis

** Les premiers résultats d'analyse montrent des teneurs allant jusqu'à 36,5 % d'antimoine et 0,65 g/t d'or dans le projet

** L'action est en hausse de 16% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

