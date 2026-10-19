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Red Cat lance une OPA sur Steyr Motors à 39 euros par action
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 08:46

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Via sa filiale SMOT Acquisition, le groupe américain Red Cat Holdings propose de racheter l'intégralité du capital de l'équipementier autrichien, avec une prime de près de 29% sur le dernier cours coté. L'actionnaire B&C Holding Osterreich, qui détient 15% des titres, a déjà annoncé qu'il apporterait ses actions à l'offre, saluée favorablement par le conseil de surveillance.

Steyr Motors AG a été informée du projet d'offre publique d'achat volontaire en numéraire de SMOT Acquisition GmbH, filiale de Red Cat Holdings, sur l'ensemble de ses actions. Le prix proposé est de 39 EUR par action, pour une opération attendue au premier semestre 2027.

Ce prix représente une prime de 55,8% sur le cours le plus bas des 52 dernières semaines, et de 28,9% sur la clôture Xetra du 16 octobre 2026. L'offre est soumise aux autorisations sur les investissements étrangers et à un seuil d'acceptation de 50% plus une action. B&C Holding Osterreich, qui détient 15,0% des actions, apportera l'intégralité des siennes.

Le prix d'offre "correspond à notre objectif de cours", souligne Adrien Brasey (AlphaValue). "Nous estimons que la marge de manoeuvre pour une offre plus élevée est limitée, compte tenu de l'engagement de B&C et du soutien de la direction", poursuit-il.

Un accueil favorable

Red Cat entend maintenir et développer Steyr comme pôle d'excellence autrichien. Les emplois, la fabrication et la R&D resteront sur site. Le groupe veut aussi étudier, avec la direction et le personnel, le potentiel de Steyr comme point d'ancrage pour son expansion européenne.

Le PDG Julian Cassutti a indiqué son intention de céder ses propres actions, présentant cette offre entièrement en numéraire comme une opportunité pour les actionnaires de monnayer leur investissement dès aujourd'hui.

Le Dr Rolf Wirtz, président du conseil de surveillance, a déclaré que celui-ci "considère cette transaction potentielle d'un oeil favorable", sous réserve de l'examen des conditions du document d'offre. Steyr publiera une déclaration de soutien définitive après examen des documents finaux.

Red Cat prévoit l'ouverture prochaine de la période d'acceptation, qui prendra fin le 18 décembre 2026 à 17h00 CET.

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