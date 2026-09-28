Red Bull poursuit l'autorité de régulation indienne en justice suite à l'interdiction de l'étiquette « boisson énergisante »

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* Le marché indien des boissons énergisantes est en plein essor

* Red Bull affirme que la décision indienne est arrivée sans préavis

* L'entreprise avertit que l'interdiction de ce terme nuira à ses investissements en Inde

* Une source gouvernementale indique que l'autorité de régulation défendra sa décision devant les tribunaux

(Ajout des arguments de Red Bull et du contexte aux paragraphes 2, 7 à 10)

par Aditya Kalra

Le fabricant autrichien de boissons Red Bull a poursuivi en justice l’autorité indienne de régulation alimentaire pour avoir interdit l’utilisation du terme « boisson énergisante » sans avoir émis d’avertissement préalable, ce qui, selon lui, affecte ses investissements en Inde, comme l’indique son dossier déposé au tribunal.

Red Bull fait partie des nombreuses marques de renommée mondiale à avoir poursuivi l’autorité de régulation indienne ces derniers mois, dans le cadre d’une campagne sans précédent de mise en application des normes alimentaires , qui a notamment donné lieu à des descentes surprises et à un contrôle rigoureux du respect de la législation, affectant des entreprises telles que Diageo.

En juin, l’Inde a ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation « boissons énergisantes » de cesser d’utiliser cette désignation , rejetant ainsi les tentatives visant à bloquer l’intervention réglementaire sur un marché dont la valeur devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d’ici 2028.

Cette mesure a déclenché un bras de fer, car Pepsi PEP.O , Red Bull, Monster Beverage MNST.O et Reliance RELI.NS , la société du milliardaire Mukesh Ambani, craignent que la suppression de cette appellation ne nuise à leurs marques, construites autour de promesses d’énergie instantanée, comme l’a rapporté Reuters.

Dans le cadre de la première action en justice intentée contre cette mesure, Red Bull a fait valoir devant la Haute Cour de Delhi, le 25 septembre, que les procédures légales n’avaient pas été respectées lors de l’interdiction d’utiliser le terme « boissons énergisantes », qui est mondialement reconnu, selon le dossier de la société consulté par Reuters.

« CONTRE LA POLITIQUE DE L’INDE »

La filiale indienne de Red Bull a déclaré que « l’interdiction soudaine » de ce terme descriptif, sans aucune modification de la norme sous-jacente applicable au produit, « introduit une incertitude réglementaire considérable et porte préjudice » à ses investissements commerciaux existants et prévus.

Cette décision va à l’encontre de la politique déclarée de l’Inde visant à faciliter « le commerce international, à promouvoir l’investissement et à offrir une plus grande sécurité aux entreprises », a déclaré Red Bull, ajoutant que « cela a pour effet de paralyser l’ensemble des activités du requérant ».

Une source gouvernementale a indiqué que l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) défendrait sa décision devant les tribunaux face à Red Bull, soulignant que la FSSAI n’avait historiquement jamais autorisé l’utilisation de la mention « boissons énergisantes » sur les étiquettes.

Les ventes au détail de boissons énergisantes en Inde progressent de 12,6% par an, soit un rythme plus rapide qu’aux États-Unis et en Chine, selon les estimations d’Euromonitor.

Le marché indien a connu un essor après le lancement de Sting par Pepsi en 2017, ses bouteilles en plastique à 20 roupies (0,21$) ayant rencontré un vif succès auprès des 15-19 ans, selon Euromonitor. Le chiffre d’affaires de Red Bull en Inde s’est élevé à 130 millions de dollars en 2024, soit plus du double des résultats enregistrés il y a quatre ans.

Les boissons énergisantes suscitent des inquiétudes sanitaires chez certains régulateurs à travers le monde, qui s’inquiètent de leur forte teneur en caféine, en sucre et en taurine, un acide aminé. Elles seront interdites aux moins de 16 ans en Angleterre à partir d’avril prochain.