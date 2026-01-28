Recul sensible du CA trimestriel pour Exel Industries
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 08:35
Dans le détail, le groupe a enregistré ses plus fortes baisses de CA en organique dans ses activités de pulvérisation agricole (-19,3%) et d'arrachage de betteraves (-28,9%), devant les loisirs (-8,2%) et l'industrie (-9,5%).
"Exel Industries réalise un 1er trimestre en baisse, dans un environnement agricole particulièrement difficile, avec des marchés européens encore prudents et un recul de nos activités les plus cycliques", reconnait son directeur général Daniel Tragus.
"Cependant, nos carnets de commandes montrent des premiers signes d'amélioration dans la pulvérisation agricole et restent solides dans le jardin et l'industrie", souligne-t-il néanmoins.
Dans ce contexte économique "offrant peu de visibilité", la direction affirme maintenir son cap, à savoir l'optimisation de la structure de coûts et la réduction de la dette nette de l'entreprise.
Valeurs associées
|38,000 EUR
|Euronext Paris
|-0,52%
A lire aussi
-
La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a passé une commande ferme de 31 nouveaux avions long-courrier à Airbus , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen. Ce contrat concerne 16 A330-900 et 15 A350-900, des types d'appareils déjà exploités ... Lire la suite
-
Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG fustige la poursuite du commerce nucléaire entre Paris et Moscou en dépit de la guerre en Ukraine. Ni la France ni l'UE n'ont "mis fin à leurs relations commerciales avec Rosatom", le géant nucléaire public russe, dénonce ... Lire la suite
-
L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité mardi soir en première lecture la pérennisation de l'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" (TZCLD) et son intégration dans le droit commun. La proposition de loi portée par Stéphane Viry (groupe ... Lire la suite
-
La fin explicite du "devoir conjugal", prévue par une proposition de loi qui doit être examinée mercredi à l'Assemblée nationale, est une mesure "pédagogique fondamentale", estime auprès de l'AFP l'avocate Delphine Zoughebi. Bien qu'absente du code civil, cette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer