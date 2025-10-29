Recul limité du BPA trimestriel pour Caterpillar
Le constructeur d'équipements de chantier a vu sa marge opérationnelle ajustée reculer de 2,5 point à 17,5%, pour des revenus en hausse de 10% à 17,6 milliards de dollars, tirée par les volumes de ventes d'équipement aux utilisateurs finaux.
'Les solides performances de notre équipe ont généré de solides résultats ce trimestre, grâce à une demande résiliente et à une exécution ciblée sur nos trois principaux segments', commente son CEO Joe Creed.
'La discipline continue de notre équipe dans un environnement dynamique, combinée à un carnet de commandes croissant, nous positionne pour un élan soutenu et une croissance rentable à long terme', poursuit-il.
Au troisième trimestre 2025, les flux de trésorerie d'exploitation de Caterpillar se sont élevés à 3,7 milliards de dollars, et la société a déployé 0,7 milliard de dollars pour les dividendes ainsi que 0,4 milliard de dollars de trésorerie pour des rachats d'actions.
