Recul inattendu de la production industrielle française en début d'année

"Malgré la faiblesse de la conjoncture et le renforcement de l'inflation des coûts, les dernières données PMI HCOB signalent un regain de confiance dans le secteur, les perspectives d'activité des fabricants français pour les douze prochains mois s'étant réorientées à la hausse pour la première fois depuis juillet dernier", notait S&P Global. Même si ce degré d'optimisme est "très modéré".

Publié lundi par S&P Global, l'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est par ailleurs passé de 45 à 45,8 entre janvier et février. Il signale ainsi sa plus faible contraction depuis neuf mois.

Néanmoins, pour la spécialiste, la légère amélioration du climat des affaires en février, notamment dans le secteur industriel, pourrait indiquer un mois de février légèrement meilleur que janvier. "Si cette tendance se poursuit en mars, le PIB pourrait se stabiliser au premier trimestre et éviter une nouvelle contraction".

"La contraction de la production industrielle signifie qu'une nouvelle baisse du PIB au premier trimestre devient de plus en plus probable, après la contraction de 0,1% observée au quatrième trimestre 2024", prévient Charlotte de Montpellier, économiste senior chez ING.

(AOF) - Le rebond espéré de la production industrielle française en janvier n’a pas eu lieu. La production dans l’industrie manufacturière a reculé de 0,7%, comme dans l’ensemble de l’industrie où elle a baissé de 0,6%. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un rebond de 0,3% après un recul de 0,5% en décembre. La production est en baisse dans la plupart des branches et en particulier dans la fabrication de biens d’équipement (-1,9%) dans la cokéfaction et le raffinage (-1,7%).

