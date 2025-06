Recul en vue en Europe entre tensions commerciales et géopolitiques

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en baisse. Si les cours du pétrole reculent aujourd’hui, ils ont bondi hier alors que selon la presse américaine, les États-Unis réduisent leur présence au Moyen-Orient aux personnels essentiels en raison de tension avec l’Iran. Donald Trump a par ailleurs réaffirmé qu’il imposerait des droits de douane réciproques dans les 2 semaines. Sur le marché des changes, l’euro dépasse 1,15 dollar. A Paris, VusionGroup a dévoilé un partenariat avec Carrefour dans les magasins connectés.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VusionGroup/Carrefour

À l'occasion du salon VivaTech, Carrefour a annoncé un partenariat avec VusionGroup et le lancement d'une nouvelle génération de magasins connectés basés sur la technologie EdgeSense et Captana pour digitaliser les rayons.Les deux partenaires précisent que cette plateforme technologique " combine système de rails connectés pour les rayons, vision par ordinateur (Captana), intelligence artificielle, étiquettes électroniques et données ultra précises ".

Bic

Le conseil d’administration de la société Bic, présidé par Edouard Bich, a décidé de nommer Rob Versloot au poste de directeur général, à compter du 15 septembre 2025. Il a débuté sa carrière chez Nutricia & Danone, où il a occupé des postes à responsabilités dans les domaines du marketing, du commerce et de la direction, à travers l'Europe, le Brésil, l'Asie du Sud-Est et l'Asie Centrale. En 2008, il rejoint le groupe Hero, supervisant dans un premier temps les opérations en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, avant d'être nommé directeur général en 2012.

Sodexo

Sodexo annonce la nomination de Sophie Néron-Berger en tant que directrice générale de Sodexo France, à compter du 1er juillet 2025. Elle a rejoint le groupe en 2016 au poste de directrice de l'audit interne. Elle a débuté sa carrière chez Yoplait en tant que contrôleur de gestion à Paris, puis à Londres. En 1999, elle intègre Alcatel-Lucent où elle a occupé différents postes dans la fonction Audit, avec des responsabilités nationales et internationales.

Getlink

Europorte, filiale du groupe Getlink et acteur important du fret ferroviaire et de la gestion d’infrastructures ferroviaires en France, a signé un accord portant sur l’acquisition, via sa filiale Socorail, de 67 % des titres de la société Electrofer. Cette dernière est spécialisée dans le traitement des rails pour garantir une bonne courbure nécessaire à leur futur assemblage mais aussi dans le rechargement des rails usés sur les chantiers de voies ferrées dans l’Hexagone.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB du Royaume-Uni a reculé de 0,3% en avril alors qu'il était anticipé en repli de seulement 0,1%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production en mai sont attendus à 14h30, l'indice de l'Université du Michigan de la confiance des consommateurs en juin à 16 heures et les stocks de gaz naturel à 16h30

Ce matin, l'euro gagne 0,30% à 1,15123 dollar.

Hier à Paris

Hormis le FTSE 100, les indices européens ont reculé même si les Etats-Unis et la Chine se sont entendus sur un nouvel accord commercial la nuit dernière à Londres. "Nous obtenons un total de 55% de droits de douane, la Chine 10%", a confirmé Donald Trump sur son réseau social Truth. Côté statistiques, l'inflation aux Etats-Unis en mai a ralenti plus qu'attendu. Côté valeurs, Publicis a fini leader au sein de l'indice CAC 40 après avoir décroché le budget média mondial de Mars. Le CAC 40 a perdu 0,36% à 7775 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,34% à 5396 points.

Hier à Wall Street

Les places américaines ont reculé sur fond de bond des cours du pétrole. Selon Reuters, les Etats-Unis prépareraient l’évacuation partielle de leur ambassade en Irak en raison de risques sécuritaires. Le début de séance avait été dominé par l'accord conclu entre Pékin et Washington. Il prévoit notamment la fourniture par l’empire du Milieu des fameuses terres rares nécessaires aux véhicules électriques. Autre bonne nouvelle, l'inflation est ressortie en dessous des attentes en mai. Le Dow Jones a fini stable à 42 865,77 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,50% à 19615,88 points.