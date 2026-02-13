Recul en vue des marchés américains, l'inflation a plus ralenti qu'attendu en janvier
L'attention des marchés s'est portée ce vendredi à 14h30 sur l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. Dans le détail, il a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en janvier, un taux en baisse par rapport à celui de 2,7% observé le mois précédent, alors que le consensus n'attendait une baisse qu'à 2,5%.
Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,5% sur ce premier mois de l'année.
Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,2% en données totales et à 0,3% en données sous-jacentes en janvier, après des hausses séquentielles de 0,3% et 0,2% respectivement en décembre.
Après la publication des chiffres de l'emploi américain bien plus élevés que prévu (130 000 postes contre 75 000 attendus), ces données sur l'inflation vont servir de boussole pour anticiper les prochaines décisions de la Fed, alors que la perspective d'un assouplissement monétaire semble s'éloigner.
Résultats à gogo
Après la clôture hier soir, de nombreuses sociétés ont dévoilé leurs résultats qui vont animer en majeure partie cette dernière séance de la semaine.
Applied Materials devrait bondir après avoir présenté des perspectives bien supérieures aux attentes pour son deuxième trimestre, soutenues par la demande croissante en équipements de fabrication de semi-conducteurs, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle et une pénurie mondiale de mémoire. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires d'environ 7,65 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions, contre 7,01 MdsUSD anticipés par les analystes.
Ces prévisions ont été dévoilées en parallèle de ses résultats du premier trimestre. L'équipementier majeur dans l'industrie des semi-conducteurs a dégagé sur cette période un chiffre d'affaires de 7,01 MdsUSD, au-dessus des attentes, et un bénéfice ajusté par action de 2,38 USD, contre 2,20 USD attendus.
De son côté, Rivian devrait grimper après avoir délivré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et une prévision ambitieuse de croissance des livraisons pour 2026. Le constructeur de véhicules électriques prévoit de livrer entre 62 000 et 67 000 unités cette année, soit une progression de 47% à 59% par rapport à 2025. Les revenus ont atteint 1,7 MdUSD au dernier trimestre 2025, portant le chiffre d'affaires annuel à une hausse de 8% sur un an, à plus de 5,3 MdsUSD. La perte nette annuelle a été ramenée à 3,6 MdsUSD contre 4,75 MdsUSD en 2024.
Instacart devrait bondir à l'ouverture, portée par des résultats trimestriels meilleurs que prévu et des prévisions solides. Le chiffre d'affaires du spécialiste dans la livraison de produits alimentaires s'élève au quatrième trimestre à 992 MUSD, soit au-dessus des 974 MUSD anticipés, malgré un bénéfice par action de 0,30 dollar, en retrait par rapport aux 0,52 dollar attendus. Le bénéfice net s'est établi à 81 MUSD, tandis que l'Ebitda ajusté a atteint 303 MUSD, dépassant là encore les prévisions du marché.
Airbnb voit son titre progresser de 6% en pré-ouverture à Wall Street, porté par des résultats financiers globalement positifs et des perspectives favorables. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 2,78 MdsUSD, dépassant les 2,72 MdsUSD attendus par les analystes, malgré un bénéfice par action en retrait à 0,56 USD contre 0,66 USD anticipé. Le bénéfice net s'est élevé à 341 MUSD de dollars, contre 461 MUSD un an plus tôt, un recul lié à des investissements stratégiques et des charges exceptionnelles.
Le spécialiste de la location de logements prévoit pour le trimestre en cours des revenus compris entre 2,59 et 2,63 MdsUSD, au-dessus du consensus de 2,53 MdsUSD.
En revanche, Pinterest devrait fortement reculer à l'ouverture, à la suite de la publication de résultats trimestriels en demi-teinte. Au quatrième trimestre, le bénéfice par action s'est établi à 0,67 USD, en deçà des 0,69 USD attendus selon le consensus LSEG. Le chiffre d'affaires, à 1,32 MdUSD, est ressorti conforme aux attentes. Pour le premier trimestre, la plateforme de recherche et de découverte visuelle prévoit des revenus entre 951 et 971 MUSD, en dessous des 980 MUSD anticipés par les analystes.
