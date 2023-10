Recul des taux et bilan mitigé pour les actions

Amundi

Augmentation du PIB américain pour le 3e trimestre, baisse de l'indice des directeurs d'achat en zone euro, approbation d'un budget supplémentaire du gouvernement en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Cette semaine, les marchés se sont concentrés sur le PIB américain, l'inflation américaine et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Les taux se sont redressés, le taux américain à 10 ans affichant un recul par rapport au niveau de 5 %. Le bilan est mitigé sur les marchés d'actions.

La BCE s'est montrée accommodante pour deux raisons : l'accent est davantage mis sur les risques de baisse de la croissance que sur les risques d'inflation et l'absence de discussion sur le programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP).

L'économie de la zone euro reste faible. Christine Lagarde a réitéré que les taux se situent en territoire restrictif et qu'ils devront se maintenir à ces niveaux pendant un certain temps, ce qui est conforme aux attentes. Elle a reconnu la récente détérioration de l'environnement macroéconomique (moins de nouveaux emplois sont créés) et le nouveau durcissement des conditions de financement. Le resserrement de la politique monétaire affecte l'économie plus que prévu.

D'autres éléments sont à venir. Le point important de la réunion a été l'absence de discussion sur les orientations concernant le réinvestissement des titres du PEEP. Christine Lagarde a également souligné que les prix de l'énergie devenaient de plus en plus dur à prévoir en raison de la situation géopolitique.

Le PIB américain était solide et l'indice de consommation des ménages hors éléments volatils (core PCE) plus faible que prévu. Les pressions à la hausse sur les rendements à long terme américains persistent dans ce contexte de croissance résiliente et d'offre conséquente.

Aux États-Unis, l'offre de bons du Trésor a fortement augmenté et continuera de le faire. D'importants déficits budgétaires nécessitent des émissions obligataires conséquentes. Le changement dans la composition du marché ajoute de la pression. La Réserve fédérale américaine (Fed) réduit ses avoirs en obligations via un resserrement quantitatif, tandis que ceux des investisseurs étrangers diminuent. Les hedge funds, les fonds communs de placement, les assureurs et les fonds de pension sont intervenus à leur place. Ces acheteurs nationaux sont plus sensibles aux taux d'intérêt.

