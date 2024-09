Recul des budgets d'augmentations salariales en 2024 (LHH)

(AOF) - Les budgets d’augmentations salariales alloués en 2024 marquent un recul par rapport à 2023, où les augmentations avaient atteint un record à 4,7%. C’est ce qu’affirme le cabinet LHH (groupe Adecco) spécialiste des politiques RH, dans le cadre de son Observatoire annuel de la performance sociale et des rémunérations. Le budget alloué pour les employés et ouvriers est le plus significatif à 3,5 %, tandis que les augmentations envisagées pour les cadres s’établissent à 3,3% et celles des techniciens et agents de maîtrise se situant entre les deux pratiques.

LHH ajoute qu'avec une activité économique considérée constante pour 47 % des entreprises ainsi qu'un climat social stable pour 3 entreprises sur 4, le taux médian prévisionnel des augmentations salariales s'annonce à date à 2,8 % pour l'année 2025.