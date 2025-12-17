Recul des Bourses européennes avant la BCE et la BoE

(AOF) - A la clôture de cette séance de mercredi, les marchés européens se sont repliés à l'exception du FTSE 100,en amont des dernières décisions de politique monétaire de la BCE et de la Banque d'Angleterre pour l'année 2025. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 0,25% et est repassé sous la barre des 8100 points à 8086,05. L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,58% à 5684,73 points, enchaînant également une deuxième séance d'affilée dans le rouge.

A Wall Street, les indices américains évoluent dans le rouge. Vers 17h50, le Dow Jones cède 0,24%.

BCE-BoE : dernière réunion monétaire de 2025

Après la Fed la semaine dernière, la BCE dévoilera sa décision demain à 14h15, suivi d'une conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.

"La BCE devrait en effet maintenir sa politique monétaire inchangée et conserver un message similaire à celui des précédentes réunions. Les dernières déclarations d'Isabel Schnabel ont en effet confirmé la très faible probabilité de voir la BCE baisser les taux à court terme", a fait savoir François Rimeu, senior strategist chez Crédit Mutuel AM. Selon lui, la BCE devrait signaler un scénario de croissance meilleure que prévu il y a 3 mois et confirmer que la politique monétaire est actuellement en "bonne" position.

" Tout indique que la perspective d'un statu quo prolongé se confirme. Les investisseurs regarderont avec attention l'actualisation des prévisions de croissance en zone euro et scruteront la tonalité du discours de Christine Lagarde, qui devrait réaffirmer la primauté d'une approche 'data dependant'", a commenté, de son côté, Edouard Faure, responsable du département crédit de Swiss Life Asset Managers France.

Outre la décision de politique monétaire de la BCE, celle de la Banque d'Angleterre (BoE) est aussi attendue demain à 13h.

"Nous prévoyons que la Banque d'Angleterre procède à une baisse de taux de 25 points de base lors de sa réunion de décembre, dans un contexte de désinflation plus clairement établi, marqué par le ralentissement de la croissance et par l'impact inflationniste limité du budget d'automne. Ces facteurs devraient continuer à peser sur l'inflation jusqu'en 2026 ", explique Annalisa Usardi, macroéconomiste chez Amundi Investment Institute.

Aux Etats-Unis, le grand rendez-vous sera la publication, demain après-midi, des chiffres de l'inflation américaine de novembre, deux jours après celle du rapport officiel sur l'emploi marquée par une hausse du chômage à 4,6% sur ce même mois.

Du côté de la cote, à Paris, Euroapi a signé la plus forte baisse du SRD après son avertissement sur son chiffre d'affaires. A l'inverse, Société Générale s'est distingué en tête de l'indice CAC 40, enchaînant une troisième séance consécutive de progression. Le titre du groupe bancaire a été soutenu par l'avis favorable de Bank of America qui l'a intégré dans sa liste "Europe 1" de ses meilleures convictions et fait partie des "25 valeurs pour 2026" de la banque américaine.

A Londres, Diageo a fini en repli après avoir évolué en cours de séance dans le haut du classement du palmarès FTSE 100. Le groupe britannique des spiritueux a cédé ses parts dans EABL à Asahi.