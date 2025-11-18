Recul continu en vue des marchés européens, le nouveau plan stratégique de Crédit Agricole

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur repli à l'ouverture de la séance ce mardi, avant la publication des premières statistiques sur l'économie américaine après le shutdown aux Etats-Unis. Le CAC 40 devrait perdre 1,52%. Côté valeurs, la présentation du nouveau plan stratégique à horizon 2028 de Crédit Agricole ce matin fera réagir les marchés. La banque française vise notamment une cible de 60 millions de clients, une part des revenus hors de France portée à près de 60%. En 2028, elle espère générer un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole

Crédit Agricole annonce son nouveau plan à moyen terme, ACT 2028. La banque vise trois objectifs stratégiques clés à horizon 2028 : une cible de 60 millions de clients, une part des revenus hors de France portée à près de 60% et un coefficient d’exploitation inférieur à 55%. Sur le plan financier, elle vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028 et un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%. La croissance des revenus est attendue supérieure à 3,5% par an en moyenne entre 2024 et 2028 et le coefficient d’exploitation inférieur à 55% en 2028.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce qu’il vient de remporter, à la suite d’un appel d’offres, le contrat de 8+2+2 ans portant sur l’exploitation des espaces publicitaires dans le métro ainsi que sur et dans les trams et bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. La capitale belge, qui attire chaque jour près de 400 000 commuters en provenance de tout le pays, est le siège de plusieurs institutions clés de l'Union européenne telles que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

Plastivaloire

Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, clos fin septembre, en croissance de 0,7%. Il a progressé de 2,5% à taux de change constants. L'équipementier automobile affiche un chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, " un niveau stable par rapport à l'exercice précédent mais supérieur à l'objectif annoncé fin août 2025 (autour de 690 millions d'euros). Les revenus annuels ont augmenté de 1,3% à taux de change constants.

Rubis

Le Collège de la gérance de Rubis a décidé de lancer un programme de rachat d’actions Rubis. Les actions acquises dans le cadre de ce programme seront annulées. La période de rachat débutera le 18 novembre et s’achèvera au plus tard le 28 novembre prochain pour un nombre maximal de 160 000 actions et avec un prix maximal d’achat de 50 euros (hors frais et commissions) par action, soit pour un montant maximal de 8 millions d'euros (hors frais et commissions). La société a désigné un prestataire de services d'investissement indépendant chargé d'exécuter le programme de rachat d'actions.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en octobre seront publiées à 15h15.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre sera publié à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,05% à 1,1597 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris, à l’instar de ses homologues européennes, a débuté la semaine dans le rouge. Le CAC 40 a même aligné une troisième séance consécutive de repli et a perdu sur cette période 1,48%. La tendance a été toujours fragilisée par les craintes entourant la politique monétaire de la Fed, mais aussi par l’attente des résultats du géant Nvidia, mercredi, et des publications macro-économiques américaines retardées par le « shutdown ». Dans ces conditions, ce lundi, le CAC 40 a reculé de 0,63%, à 8 119,02 points, et, de son côté, l’EuroStoxx 50 s’est replié de 0,89%, à 5 642,93 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en repli après le retour de certaines statistiques officielles et avant les résultats de Nvidia, mercredi. Les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi, ce jeudi. L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti meilleur qu'attendu en novembre tout comme les dépenses de construction en août. Côté valeurs, Alphabet a brillé, Berkshire Hathaway ayant révélé une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société-mère de Google. Le Dow Jones a perdu 1,18% à 46590 points et le Nasdaq a cédé 0,84% à 22708 points.