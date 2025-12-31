Recul à Wall Street après les minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé l'avant dernière séance de l'année en baisse dans un contexte de faibles volumes d'échange et après le compte rendu de la dernière décision de la Fed. « Les participants ont exprimé une diversité de points de vue quant au caractère restrictif de la politique du comité. La plupart des participants ont estimé que de nouveaux ajustements à la baisse de la fourchette cible des fonds fédéraux seraient probablement appropriés si l'inflation diminuait", indiquent les minutes. Le Dow Jones a reculé de 0,20% à 48367 points et le Nasdaq de 0,24% à 23419 points.

Tesla (-1,13% à 454,43 dollars) a dévoilé les prévisions de livraisons de véhicules calculées à partir des estimations des analystes. Au quatrième trimestre, le constructeur américain pourrait avoir livré 422 850 véhicules, soit une baisse de 14,94% par rapport au troisième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, les livraisons seraient ainsi de 1,640 million d'unités, contre 1,789 million un an plus tôt, ce qui représenterait une baisse de 8,3% entre 2024 et 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 1,3% en octobre en rythme annuel contre une hausse anticipée de 1,1%. Il avait connu une croissance de 1,4% en septembre.

Les valeurs à suivre

Boeing

Hier, selon un communiqué, le ministère américain de la Défense a annoncé avoir attribué à Boeing un contrat de défense massif de 8,6 milliards de dollars. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) pour l'Etat d'Israël. Celui-ci prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux appareils F-15IA destinés à l'armée de l'air israélienne. Le contrat comporte une option de 25 appareils F-15IA supplémentaires. Les premiers appareils devraient arriver en Israël à partir de 2031.

Citi

Citi a reçu, en interne, les autorisations nécessaires pour procéder à la vente d'AO Citibank, qui regroupe ses activités restantes en Russie, à Renaissance Capital (RenCap). La signature et la finalisation de cette opération sont programmées au premier semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Meta

Meta a annoncé le rachat de Manus, une start-up dédiée à l'intelligence artificielle basée à Singapour. Selon certaines sources, cette entreprise serait valorisée entre 2 et 3 milliards de dollars. "Nous sommes ravis d'annoncer que Manus rejoint Meta afin d'offrir un agent de premier plan à des milliards d'individus et de débloquer de nouvelles opportunités pour les entreprises à travers l'ensemble de nos produits", a déclaré dans un communiqué la multinationale américaine.