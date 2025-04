Recrutement des cadres: "retournement de tendance" en 2024, poursuite de la baisse en 2025 (Apec)

(AOF) - L’Apec constate un "retournement de tendance" sur le front du recrutement des cadres en 2024, avec une baisse de 8% par rapport à 2023, à 303 400 recrutements. L'association annonce "la fin d'un cycle de deux années exceptionnelles", avec un "retour aux niveaux d'avant la pandémie". Pou elle ce retournement est "principalement influencé par la baisse des investissements des entreprises liée aux incertitudes économiques persistantes et par des tensions géopolitiques".

"Un ralentissement significatif est à noter dans le secteur informatique, qui est le plus gros moteur du marché de l'emploi cadre", précise l'Apec. "On observe une chute de 18 % au niveau global et une baisse de 5 % pour les cadres débutants ayant moins d'un an d'expérience".

Le nombre de recrutements de cadres débutants est par ailleurs passé sous la barre des 50 000, "un seuil symbolique inquiétant pour les futures promotions de jeunes diplômés". Dans le même temps, le nombre de demandeurs d'emploi cadres inscrits à France Travail a "fortement progressé".

On constate cependant une "création nette d'emplois cadres" en 2024, "grâce notamment aux promotions internes".

La tension sur les recrutements de cadres "a commencé à baisser, même si elle reste élevée". Les entreprises "font donc moins de concessions".

Poursuite de la baisse des recrutements de cadres attendue en 2025

La baisse des recrutements de cadres "devrait se poursuivre" en 2025: ils repasseraient "sous la barre des 300 000". La baisse "devrait ralentir mais se poursuivre dans tous les secteurs". La baisse des opportunités pour les cadres débutants "déjà entamée devrait se poursuivre."