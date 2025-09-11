 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,50
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Record pour le Dow Jones après l'inflation pour août
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:06

(AOF) - Les marchés américains sont bien orientés. Si l'inflation est globalement conforme aux attentes en août, elle a accéléré par rapport à juillet au niveau général. Elle s'est en revanche stabilisée dans sa version core. En parallèle, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement dépassé les attentes. Le rendement du 10 ans perd 3,9 points de base, à 4,014 points alors que ces données garantissent une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Vers 17h45, le Dow Jones gagne 1,14% à 46010,75 points et le Nasdaq Composite, 0,67% à 22031,3O points.

L'action de l'enseigne de grande distribution Kroger gagne 2,17%, à 6,49 dollars, grâce au relèvement de ses objectifs annuels. " Kroger a enregistré un nouveau trimestre de résultats solides, ce qui démontre les progrès clairs et mesurables que nous avons réalisés dans nos domaines prioritaires : simplifier notre organisation, améliorer l'expérience client et nous concentrer sur les activités qui créent le plus de valeur " s'est félicité le PDG, Ron Sargent.

Les chiffres économiques du jour

L’inflation s’est élevée à 0,4% en août aux États-Unis, contre 0,2% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,9% en rythme annuel, après 2,7% en juillet. Le consensus s’élevait à 2,9%. Hors alimentation et énergie, elle est ressortie à 0,3% le mois dernier aux États-Unis, contre 0,3% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 3,1% en rythme annuel après 3,1% en juillet. Le consensus anticipait une stabilisation de l'inflation.

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d'allocation chômage se sont élevées à 263 000 unités, contre des attentes à 235 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse en passant de 237 000 à 236 000 unités.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alibaba

Alibaba va lever environ 3,2 milliards de dollars américains via l'émission d'obligations convertibles à coupon zéro arrivant à échéance en 2032. Le produit de l'opération permettra à l'Amazon chinois de renforcer ses capacités d'infrastructure cloud et ses opérations commerciales internationales.

Chipotle

Chipotle Mexican Grill envisage de s'implanter en Asie l'année prochaine avec l'ouverture de restaurants en Corée du Sud et à Singapour, dans un contexte où les dépenses des consommateurs en matière de restauration hors domicile diminuent sur le marché américain. La firme californienne a annoncé qu'elle ouvrirait ces nouveaux établissements via une coentreprise avec SPC Group, une société alimentaire sud-coréenne.

Merck

Merck a dévoilé des résultats positifs d’une étude de phase 3 baptisée Stride-13. Cette dernière avait pour but d’évaluer la tolérance et l’immunogénicité de Capvaxive par rapport à un autre vaccin chez les enfants et adolescents de 2 à 18 ans ayant terminé leur cycle de vaccination pneumococcique pédiatrique et présentant une ou plusieurs affections chroniques les rendant plus vulnérables aux infections pneumococciques.

