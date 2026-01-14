Record historique de bon matin pour le CAC 40
L'indice allemand a toutefois une bonne excuse pour afficher une performance inférieure à celle de ses homologues européens : il vient d'enchaîner 11 séances consécutives de hausse, et n'a plus connu la baisse depuis la journée du 22 décembre dernier. Sur cette période, il a progressé de 3,94%.
De son côté, le CAC 40 a débuté la journée en battant un nouveau plus haut historique à 8 396,72 points. L'indice phare du palais Brongniart progresse actuellement de 0,41%, à 8381,43 points.
Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable ( 0,02%) face au billet vert et se négocie contre 1,1647 dollar.
L'actualité du jour sera essentiellement américaine avec des publications de résultats d'entreprises particulièrement attendues. Les investisseurs se concentreront sur les trimestriels de plusieurs grandes banques comme Citigroup, Wells Fargo ou encore Bank of America.
Au chapitre macro-économique, là aussi il faudra regarder du côté des Etats-Unis avec principalement l'indice des prix à la production, qui est une composante de l'inflation et est donc très surveillé. Il y aura également les ventes au détail, ainsi que les ventes de logements existants.
Tôt ce matin, la Chine a publié un excédent commercial de 114 milliards de dollars en décembre, conformément aux prévisions des analystes.
Les intervenants garderont également un oeil sur la Cour Suprême des Etats-Unis qui pourrait se prononcer aujourd'hui sur la constitutionnalité des droits de douane imposés par l'administration Trump.
En ce qui concerne la micro-économie, en Europe, les sociétés du secteur de la santé sont particulièrement entourées ce matin. En France, Abivax ( 2,50%, à 106,60 euros) se distingue grâce à Stifel qui a confirmé sa recommandation à l'Achat, tout en relevant sensiblement sa cible de cours de 100 à 142 euros, pour prendre en compte les spéculations sur un intérêt de grands laboratoires. Ipsen ( 4,63%, à 133,40 euros) est soutenu par la décision des autorités sanitaires américaines d'accorder à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible.
Ailleurs en Europe, toujours dans le secteur de la santé, le Finlandais Orion ( 12,27%, à 70,45 euros) anticipe que son traitement Nubeqa pourrait générer à terme plus d'un milliard d'euros de revenus annuels et table pour 2026 sur une forte croissance tirée quasi exclusivement par ce produit phare. Bayer ( 3,01%, à 40,12 euros) a annoncé tabler sur une marge d'environ 30% pour sa division pharmaceutique d'ici 2030.
En repli, l'éditeur britannique Pearson (-6,81%, à 1002,25 pence) a annoncé des résultats financiers pour l'exercice 2025 conformes aux prévisions, mais a légèrement revu à la baisse ses objectifs. Air France-KLM (-4,08%, à 10,81 euros) est pénalisé par la dégradation d'un analyste.
