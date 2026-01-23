Record d'utilisation des VLS pour JC Decaux en France en 2025
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 08:41
"À fin décembre 2025, plus de 233 400 abonnés longue durée ont été enregistrés, un chiffre en croissance de 21% par rapport à 2024, constituant là aussi une nouvelle performance", ajoute le groupe de communication en extérieur.
Les trajets effectués ont permis d'éviter, en 2025, environ 17 500 tonnes équivalent CO2 par rapport à l'utilisation d'autres modes de déplacements urbains, soit les émissions annuelles d'une ville française de plus de 2000 habitants.
JCDecaux opère près de 11 000 VLS en France, répartis sur plus de 1100 stations dans 41 villes. Depuis le lancement du premier système à Lyon en 2005, ses vélos ont enregistré près de 610 millions de locations en France.
Valeurs associées
|17,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,17%
