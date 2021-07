Record d'IPO : bientôt l'indigestion ?

(Crédits photo : Rawpixel - )

La reprise est bien là. Le Ministre de l'Economie et des Finances a annoncé 5 % à 6 % de croissance en France en 2021. Et cela se voit sur le tissu économique et transparaît dans la vitalité des entreprises, avec d'une part le nombre record de licornes en France et en Europe (23 jeunes sociétés européennes voient leur valorisation dépasser le milliard de dollars depuis le début de l'année, et c'est 18 sociétés françaises qui sont concernées), et d'autre part les records d'introduction en Bourse que nous connaissons actuellement.

Nous vous proposons dans cet article un état des lieux des IPO ainsi que les facteurs macro-économiques qui encouragent l'introduction en Bourse et les facteurs qui pourraient mettre un coup d'arrêt brutal à la situation.

Introduction en Bourse : 2021, année faste

Après une année particulière morne sur les marchés, 2021 s'annonce comme une année faste pour les IPO. Ainsi, au premier semestre, c'est plus de 140 opérations d'introduction en Bourse supérieures à 10 millions d'euros qui ont eu lieu en Europe, contre une vingtaine seulement l'an dernier sur la même période.

En tout, les IPO européennes auront de janvier à juin 2021 permis de lever plus de 36 milliards d'euros. Le nombre d'IPO réalisées et les montants levés traduisent un élan inégalé depuis 2015. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, de nombreuses sociétés ont fait part de leur intention de s'introduire en Bourse au second semestre comme OVH Cloud par exemple, le spécialiste français du Cloud dont le dernier chiffre d'affaires connu (2019) avoisinait les 600 millions d'euros, sans que l'on sache si la société était en situation de bénéfices ou de pertes.

Il faut dire que les niveaux de valorisation ont souvent, ces derniers temps, peu tendance à refléter les fondamentaux et les introductions en Bourse permettent des levées de fonds très importantes, pas toujours en adéquation avec les fondamentaux de l'entreprise. Le secteur de l'hydrogène est sans doute le plus représentatif de cette tendance.

Ainsi, Hydrogène de France a levé 132 millions d'euros lors de son IPO et est actuellement valorisée à plus de 400 millions d'euros pour des bénéfices de... 0,4 million d'euros par an en 2020 et un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros ! On est donc face à des multiples de valorisation de 154x le chiffre d'affaires et de 1000x les bénéfices, ce qui est tout simplement colossal. Quant à HRS, le spécialiste des stations de ravitaillement en hydrogène, son introduction en Bourse lui a permis de réaliser une augmentation de capital de 97,3 millions d'euros. La société qui a vu son cours grimper de 30 % lors de la première séance est valorisée aux environs de 664 millions d'euros... alors qu'elle perd un million d'euros par an.

Pourquoi un tel succès des introductions en Bourse ? Quelles raisons peuvent expliquer ces niveaux de valorisation records ?

Les raisons qui expliquent le boom des IPO

D'abord, les investisseurs ont de l'argent à investir. L'afflux de liquidité est dû aux stimulations des banques centrales qui, par le biais d'une politique de Quantitative Easing (QE), abreuvent les marchés de liquidité afin de soutenir les économies malmenées par la crise Covid et l'arrêt brutal de l'activité qu'elle a engendrée. Les banques centrales rachètent donc des titres de dette aux banques commerciales pour les encourager à prêter aux entreprises. Par conséquent, le taux d'investissement augmente.

Et les actions constituent la classe d'actifs privilégiée des investisseurs qui n'hésitent pas à prendre du risque pour aller chercher du rendement dans un contexte où les obligations ne rapportent plus grand chose.

En outre, certains secteurs d'activité sont particulièrement soutenus par de grands plans de relance, et les actionnaires qui veulent profiter de cette manne se sont positionnés sur les secteurs emblématiques portés par les États.



De plus, les investisseurs sont portés par ce que l'on appelle l'élan de marché et qui se traduit par la peur de rater quelque chose. Aussi appelée « FOMO » pour « Fear Of Missing Out », cette peur de rater le coche pousse les investisseurs à acheter un titre, peu importe la valorisation, de peur de manquer une opportunité.

Il en résulte une prise de risque de plus en plus élevée des investisseurs, qui se positionnent sur de toutes jeunes sociétés qui font leur premier pas en Bourse, dans l'espoir de décrocher une plus-value conséquente.

Les facteurs qui pourraient mettre un coup d'arrêt à l'effervescence des introductions en Bourse

Il existe cependant deux facteurs principaux qui pourraient mettre un coup d'arrêt brutal à cet emballement du marché.

D'une part, les investisseurs pourraient se montrer plus réticents à investir sans prêter attention aux fondamentaux si une bulle venait à éclater. La spéculation qui semble caractériser certains secteurs comme le secteur de l'hydrogène, comme nous l'avons vu lors des récentes IPO, pourrait bien s'arrêter brusquement dans ce cas.

D'autant que l'élan de marché pourrait être stoppé par de mauvaises nouvelles sur le front sanitaire. La progression alarmante du variant Delta entraîne dans de nombreux pays la mise en place de nouvelles restrictions qui pèseront indubitablement sur l'activité économique.



Les investisseurs auront donc tendance à choisir avec soin les introductions en Bourse dans lesquelles investir, en privilégiant des valorisations en adéquation avec les fondamentaux, seule attitude à adopter pour ne pas y laisser des plumes dans ce contexte macro-économique très particulier.