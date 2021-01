Record d'investisseurs victimes de fraude en Autriche

(NEWSManagers.com) - L'autorité des marchés financiers autrichiens FMA a dénombré 594 victimes de fraude financière en 2020, record absolu tandis que les arnaques d'investissement (cold calling, boiling rooms,...) augmentent toujours plus chaque année. Le chiffre a doublé en trois ans. La perte moyenne s'élève à 42.000 euros par personne.

Près de 40% des victimes ont été contactées par téléphone pour se faire proposer des investissements avec des promesses de hauts rendements et environ 60% ont perdu leur argent via des arnaques sur Internet et de prétendus tuyaux leur promettant des rendements irréalistes avec un risque faible. La FMA ajoute que les fraudes ont pour moitié concerné des investissements dans les crypto-actifs.