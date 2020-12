Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reconfinement-La Banque de France estime à 11% la contraction du PIB en novembre Reuters • 14/12/2020 à 07:45









PARIS, 14 décembre (Reuters) - Le nouveau confinement en vigueur en France depuis le 30 octobre devrait entraîner une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 11% en novembre et de 8% en décembre, estime la Banque de France dans son point mensuel sur la conjoncture économique. "Comme prévu le mois dernier, cet impact est globalement beaucoup moins marqué que celui du premier confinement tout en étant inégal selon les secteurs", écrit-elle dans le document publié lundi. "Sur le mois de novembre, l'activité a été relativement peu affectée dans l'industrie et le bâtiment tandis que les services ont enregistré un repli marqué, en particulier dans l'hébergement, la restauration et les services à la personne.". Pour établir ses estimations, l'instance a réalisé son enquête mensuelle entre le 26 novembre et le 3 décembre auprès de 8.500 entreprises ou établissements. "Pour le mois de décembre, avec un assouplissement par étapes des contraintes sanitaires à partir du 28 novembre, les chefs d'entreprise tablent sur une stabilité de l'activité dans l'industrie et le bâtiment et une certaine amélioration dans les services", poursuit-elle. "Au total, la perte de PIB est estimée à -11% en novembre et à -8% en décembre. Notre estimation de la contraction du PIB est de -4% au 4e trimestre 2020 (par rapport au trimestre précédent)." (Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)

