RECONFINEMENT: EDF PENSE MAINTENIR L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS PARIS (Reuters) - Les gestes barrières et le recours au travail à distance doivent permettre à EDF "d'assurer le maintien de l'ensemble de ses activités" dans le cadre du nouveau confinement décidé en France pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon un message interne consulté par Reuters. Alors que le confinement appliqué au printemps dernier avait compliqué la gestion et la maintenance des centrales nucléaires, le groupe indique dans ce message diffusé jeudi que ses "activités industrielles et de service public doivent se poursuivre sur site, dans le respect des protocoles sanitaires" et que l'ensemble de ses sites restent ouverts. "Les salariés dont l'activité le permet travaillent désormais à distance. Lorsque la direction de l'unité l'estime nécessaire, les salariés peuvent venir sur site", a également indiqué EDF. Une porte-parole du groupe a confirmé cette nouvelle organisation et le maintien de toutes les activités sur les sites de production. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.34%