Reclassement d’un bloc d’actions représentant 10,4% du capital d’ENOGIA
ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, a été informé par son actionnaire historique Faurecia de la cession de l’intégralité de sa participation dans ENOGIA, par voie d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels (Accelerated Book Building).
Le reclassement, intervenu ce mardi 20 janvier 2026 après Bourse, porte sur 650 793 actions ENOGIA, soit 10,4% de son capital.
À la suite de cette opération, le flottant de la Société est porté à 51,7% du capital, contre 41,3% au 31 décembre 2025.

