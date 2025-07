Reckitt: objectifs de croissance relevés après un 2ème trimestre solide information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 11:58









(Zonebourse.com) - Reckitt a relevé jeudi ses prévisions de croissance annuelles après avoir fait état de performance supérieures aux attentes au titre de son deuxième trimestre.



Le fabricant britannique de produits de consommation courante a fait état ce matin d'une croissance organique de 1,9% de son activité sur la période allant d'avril à juin, dépassant légèrement le consensus des analystes qui tablaient sur une croissance interne de 1,7%.



Sur son périmètre de coeur dit 'core', qui regroupe ses 18 marques les plus puissantes comme Finish, Durex ou Veet, le groupe dit avoir enregistré une croissance organique de 4,2% sur l'ensemble du premier semestre.



'La croissance dans les pays émergents a été particulièrement forte, sous l'effet de la Chine, de l'Inde et du Brésil', commentent les analystes de RBC, qui soulignent que le chiffre d'affaires a signé une croissance à deux chiffres dans toutes les catégories sur ces marchés.



'En Europe, la résistance de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est a été contrebalancée par un repli modéré en Europe de l'Ouest', ajoute le broker canadien.



Sur son périmètre réduit 'core Reckitt', qui exclut notamment ses produits d'entretien de la maison d'entrée de gamme 'Essential Home' en cours de cession - l'entreprise dit désormais prévoir pour l'ensemble de son exercice une croissance organique de l'ordre de 4% de son chiffre d'affaires courant alors qu'il tablait précédemment sur une progression comprise entre 3% et 4%.



Vers 10h20 (heure de Londres), le titre grimpait de quasiment 9% après avoir déjà fortement progressé avant la publication de ses résultats (+9% sur les trois derniers mois à la clôture d'hier soir).





Valeurs associées RECKITT BENCK GR 117,525 GBX LSE -98,19% RECKITT BENCK GR 5 546,000 GBX LSE +10,04%