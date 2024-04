Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reckitt Benckiser: CA de 3737 M£ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser publie un chiffre d'affaires net 3737 M£ au titre du 1er trimestre 2024, en repli de 4,6% en données IFRS (ou +1,5% en comparable).



Dans le détail, le segment Hygiene progresse de 1,1% (+7,1% en comparable), l'activité Health recule de 6,4% (ou +1% en comparable) et la division Nutrition recule de 13,5% (ou -9,9% en comparable).



'La performance du chiffre d'affaires net au cours du trimestre est conforme à nos attentes', souligne Kris Licht, Directeur Général.



'Après une période de croissance tirée par les prix, nous revenons désormais à une contribution équilibrée du prix, du mix et du volume', a-t-il ajouté, précisant que les consommateurs adhéraient aux innovations haut de gamme.



Côté perspectives, le fabricant de produits de consommation courante cible une croissance de son CA 2024 comprise entre 2 et 4% en données comparables par rapport à 2023.





