RÉCAPITULATIF 1-Les exportations chinoises de novembre dépassent les attentes, les importations sont moins performantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de la Chine ont dépassé les prévisions en novembre, soutenues par une trêve tarifaire avec les États-Unis, même si la faiblesse de l'activité des usines et la disparition des rendements de la charge frontale laissent présager une année 2026 difficile.

Les expéditions de la deuxième économie mondiale ont augmenté de 5,9 % en glissement annuel, selon les données douanières de lundi, après une contraction de 1,1 % le mois précédent, et dépassant les prévisions de 3,8 % d'un sondage Reuters.

Les importations ont augmenté de 1,9 %, contre une hausse de 1,0 % en octobre. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 3,0 %.

Le mois de novembre a débuté avec l'annonce que les États-Unis et la Chine avaient convenu de réduire certains de leurs droits de douane et une série d'autres mesures après que le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés en Corée du Sud le 30 octobre.

Les économistes estiment que la diminution de l'accès au marché américain a réduit la croissance des exportations chinoises d'environ 2 points de pourcentage, ce qui équivaut à environ 0,3 % du PIB.

Le ralentissement inattendu du mois d'octobre, qui fait suite à une hausse de 8,3 % le mois précédent, indique que la tactique des exportateurs chinois consistant à charger en amont les expéditions à destination des États-Unis pour contourner les droits de douane de Trump a fait long feu.

Bien que les propriétaires d'usines chinoises aient signalé une amélioration des nouvelles commandes à l'exportation en novembre, elles étaient toujours en contraction, soulignant l'incertitude persistante pour les fabricants qui luttent pour remplacer la demande en l'absence d'acheteurs américains.

Une enquête officielle portant sur l'activité globale des usines a montré que le secteur s'est contracté pour le huitième mois consécutif.

L'excédent commercial de la Chine s'est élevé à 111,68 milliards de dollars en novembre, contre 90,07 milliards de dollars le mois précédent, dépassant ainsi les prévisions de 100,2 milliards de dollars.