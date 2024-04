Rebond sous le signe de la prudence pour les Bourses européennes

Sur le plan économique, les investisseurs seront notamment attentifs aux indices des directeurs d'achat en avril des deux côtés de l'Atlantique, mardi, mais aussi à l'indice des prix PCE et aux dépenses de consommation aux Etats-Unis pour le mois de mars, vendredi. La première estimation du PIB américain au premier trimestre est attendue jeudi.

Signe d'un certain apaisement des tensions au Proche Orient, les cours du pétrole et de l'or ont reculé aujourd'hui.

(AOF) - Les indices européens ont prudemment rebondi après une semaine passée difficile, marquée par les tensions géopolitiques au Proche-Orient. L'indice CAC 40 a gagné 0,22% à 8040,36 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,35% à 4935,46 points. Wall Street s'offrait un rebond de même ampleur : le Dow Jones gagne 0,12% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.