Rebond du marché de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France (Immostat)

(AOF) - La demande placée de bureaux en Ile-de-France (volume des transactions locatives et ventes à utilisateurs) s’élève à 451700 m² pour le premier trimestre 2024, en hausse de 1 % sur un an. C’est ce qu’annonce Immostat, spécialiste de la donnée immobilière, ajoutant que l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France au 31 mars 2024 s’établit à 4 902 000 m², en hausse de 11 % par rapport à son niveau il y a un an. Immostat précise cependant qu’en Ile-de-France, le montant global des investissements en immobilier d’entreprise sur la période est de 0,9 milliard d’euros.

Ce chiffre représente une baisse de 64 % sur un an. Le prix moyen des bureaux achetés en Ile-de-France au cours du 1er trimestre 2024, tous types confondus, s'élève à 6 210 euros/m² (droits inclus) soit une baisse de 19 % sur un an.