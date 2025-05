Rebond du CAC 40 sur fond de deal commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note positive à l'exception du footsie britannique. Sur le front commercial, Donald Trump a affirmé que "l'accord avec le Royaume-Uni, complet et exhaustif, consolidera les relations bilatérales pour de nombreuses années". "De nombreux autres accords, en cours de négociation, suivront !", a-t-il ajouté. La Banque d'Angleterre a abaissé son principal taux directeur de 25 points de base, à 4,25%. Le CAC 40 a gagné 0,89% à 7694 points et l'EuroStoxx a progressé de 1,13% à 5289 points.

En Europe, Puma (+5,39% à 24,63 euros) a enregistré une légère croissance de ses ventes au premier trimestre, augmentant de 0,1% par rapport au premier trimestre de l'année dernière, à 2,07 milliards d'euros. Les ventes de l'équipementier sportif allemand sont ressorties au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 2,04 milliards d'euros.

A Paris, STMicroelectronics (+1,74% à 20,50 euros) a fini dans le vert à la faveur d'une information de Bloomberg qui a rapporté que l'administration Trump entendait lever les restrictions sur les puces d'IA mises en place par l'administration précédente sous la houlette de Joe Biden. Un porte-parole du département américain du Commerce a confirmé par la suite cette information.

Neurones (-3,38% à 47,20 euros) a accusé la troisième plus forte baisse du marché SRD au lendemain de son point d'activité au premier trimestre. Le groupe de conseil en management et de services numériques a enregistré un chiffre d'affaires en croissance organique de 3,9% à 214,1 millions d'euros. Le groupe, compte tenu d'une visibilité limitée, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires dans une fourchette de 840 à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9%. "Ces prévisions pourront être affinées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre (10 septembre)", précise l'entreprise.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a progressé de 3% en mars en Allemagne après avoir augmenté de 0,9% en février. Elle était attendue en retrait de 1,3%.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,4% au mois de mars contre une hausse attendue de 0,5% et après une hausse de 0,5% en février.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 228000 la semaine dernière contre 231000 attendus. Elles s'élevaient à 241000 la semaine précédente.

Le coût unitaire du travail a augmenté de 5,7% au premier trimestre, à comparer avec un consensus de 5,3% et 2% au précédent trimestre.

A la clôture, l'euro cède 0,42% à 1,1267 dollar.