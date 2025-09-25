 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rebond des ventes de Stellantis en Europe en août, BYD dépasse à nouveau Tesla
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 06:30

Les ventes de Stellantis

STLAM.MI en Europe ont augmenté en août pour la première fois depuis plus d'un an, montrent des données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors que le marché dans son ensemble a progressé, porté par les ventes de véhicules hybrides rechargeables et de voitures équipées d'une batterie électrique.

Par ailleurs, le constructeur électrique chinois BYD

002594.SZ a vendu le mois dernier trois fois plus de véhicules dans l'Union européenne qu'à la même période en 2024, dépassant pour un deuxième fois consécutif son rival Tesla TSLA.O , avec un bond de ses ventes en Europe de 201,3% sur un an.

Les ventes de la firme américaine, détenue par Elon Musk, ont elles chuté en août de 36,6% dans l'UE, avec pour effet de voir sa part du marché européen passer en un an de 2% à 1,2%.

Selon le rapport de l'ACEA, les ventes totales de véhicules neufs dans l'UE ont grimpé en août de 5,3% sur un an à 677.786 unités.

Dans le détail, les nouvelles immatriculations de véhicules à batterie électrique ont augmenté de 30,2%, celles des véhicules complètement hybrides ont bondi de 54,5%, et celles des véhicules hybrides rechargeables ont progressé de 14,1%.

Au total, les voitures électrifiées ont représenté le mois dernier 62,2% des immatriculations en Europe, contre 52,8% un an plus tôt.

Les ventes de véhicules neufs dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange ont grimpé en août de 4,7% sur un an à 791.349 véhicules, montrent les données de l'ACEA.

Stellantis STLAM.MI a vu ses ventes progresser pour la première fois depuis février 2024, avec une hausse de 2,2% le mois dernier dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange. Les ventes de Renault

RENA.PA ont augmenté de 7,8%, celles de Volkswagen VOWG.DE de 4,8%.

(Rédigé par Jean Terzian)

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
34,380 EUR Euronext Paris -1,21%
STELLANTIS
8,189 EUR MIL -3,49%
TESLA
442,7900 USD NASDAQ +3,98%
VOLKSWAGEN
94,800 EUR XETRA -0,11%
