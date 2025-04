Rebond des marchés européens, mais la volatilité devrait rester élevée

Du côté des valeurs, la hausse a été générale. Aucun membre de l'indice CAC 40 n'a été laissé de côté, même pas les sociétés les plus défensives. Les valeurs bancaires ont été particulièrement recherchées.

Mais prévient UBS, la volatilité des marchés devrait rester élevée dans les semaines à venir, le temps que les investisseurs examinent les implications potentielles des tarifs pour la croissance, l'inflation, la politique des Banques centrales et les marchés financiers.

Rejoignant la banque japonaise au sujet l'incertitude commerciale, Deutsche Bank pense en outre que " peut être plus important encore ", " nous sommes toujours sur la voie d'un découplage économique désordonné entre les deux plus grandes économies du monde, sans aucun signe immédiat de recul de la part des États-Unis ou de la Chine ".

Lawrence Summers, économiste et ancien Secrétaire du Trésor des Etats-Unis, avertissait hier sur X que cette progression pourrait " déclencher toutes sortes de cercles vicieux, compte tenu des dettes, des déficits publics et de la dépendance à l'égard des acheteurs étrangers ".

Donald Trump a surpris tout le monde en annonçant hier une pause de 90 jours sur les droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine. Les droits de douane sur les produits chinois ont même été portés à 145%, a précisé aujourd'hui la Maison Blanche, et non 125% comme indiqué hier par Donald Trump.

Certains observateurs font remarquer que les deux progressions les plus importantes de ces 70 dernières années ont eu lieu les 21 et 28 octobre 2008. Le S&P500 avait ensuite chuté de 28% !

(AOF) - Les marchés européens ont nettement rebondi; la volte-face de mercredi soir de Donald Trump éloignant scénario d'une guerre commerciale généralisée. L’indice CAC 40 a gagné 3,83% à 7126,02 points après avoir touché un plus haut en séance à 7 384,47 points. L’EuroStoxx50 a progressé de 4,40% à 4825,62 points. Wall Street, qui a connu hier la troisième plus forte hausse depuis les années 1950 avec une progression de 9,52% du S&P500, retombe. Le Dow Jones cède 3,20% vers 17h30.

