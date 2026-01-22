Rebond des marchés américains : Trump abandonne les taxes européennes, accord sur le Groenland

(AOF) - Les indices américains ont clôturé cette séance de mercredi sur un net rebond après un apaisement inopiné des tensions entre les Etats-Unis et l'Europe sur le dossier du Groenland. Suite à l'annonce d'un futur accord avec l'OTAN sur le Groenland, Donald Trump ne prévoit pas d'appliquer des droits de douane de 10% sur les exportations de certains pays de l'Union européenne le 1er février prochain. Dans ce contexte, le S&P 500 a gagné 1,16% à 6 875,62 points. Le Dow Jones a progressé de 1,21% à 49 077,23 points et le Nasdaq 100 a fini en hausse de 1,36% à 23 224,82 points.

"Sur la base d'une réunion très productive avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, nous avons établi le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, l'ensemble de la région arctique. Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février", a déclaré Donald Trump sur le réseau social Truth.

Mark Rutte, a eu une "discussion très productive" avec Donald Trump, affirme sa porte-parole. Les négociations entre le Danemark, le Groenland et les Etats-Unis se poursuivront pour "garantir que la Russie et la Chine ne puissent jamais s'implanter, économiquement ou militairement", sur l'île, fait-t-elle savoir dans un communiqué.

Auparavant, le locataire de la Maison Blanche s'était exprimé dans après-midi sur le Groenland au Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Le chef d'Etat américain a annoncé le lancement de négociations immédiates pour l'acquisition du Groenland dont il veut la pleine propriété sans avoir recours à la force.

Affirmant que les Etats-Unis sont le moteur de l'économie mondiale, il avait souligné qu'aucune nation ne peut apporter autant de sécurité au Groenland que le pays de l'Oncle Sam.

Côté valeurs, Netflix a reculé de 2,18%, à 85,36 dollars, sur la place new-yorkaise. Le géant du streaming américain a publié hier, après la clôture, des résultats au quatrième trimestre meilleurs que prévu, tout en délivrant des prévisions prudentes pour 2026, sur fond de projet de rapprochement avec Warner. Son bpa sur la période d'octobre à décembre s'élève à 56 cents (contre 55 cents de consensus). Son chiffre d'affaires s'élève à 12,1 milliards de dollars, contre 11,97 MdsUSD attendus. Pour 2026, Netflix anticipe un ralentissement de son chiffre d'affaires. Il devrait croître entre 12 et 14% contre 16% en 2025.

Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PCE aux Etats-Unis pour novembre - mesure de l'inflation la plus surveillée par la Fed-, à une semaine de sa décision (pour laquelle un statu quo est très largement anticipé à ce stade). La nouvelle estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre est également attendue jeudi.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont diminué de 9,3% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, et de 3% en comparaison annuelle, selon le rapport mensuel de la National Association of Realtors (NAR).

Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en octobre contre un consensus de 0,1%. Elles ont reculé de 0,6% en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon a dévoilé Health AI, un assistant de santé basé sur l'intelligence artificielle destiné aux membres de One Medical, son réseau de soins primaires acquis en 2023 pour 3,9 milliards de dollars. Intégré à l'application One Medical, l'outil s'appuie sur les modèles de langage d'Amazon Bedrock pour fournir des réponses personnalisées aux questions de santé, gérer les traitements et faciliter la prise de rendez-vous. S'il n'est pas conçu pour poser un diagnostic ou prescrire des médicaments, Health AI peut orienter les patients vers des professionnels en cas de besoin, grâce à des protocoles cliniques intégrés.

Berkshire Hathaway/Kraft Heinz

Berkshire Hathaway a officiellement engagé une procédure en vue de se désengager de Kraft Heinz, en inscrivant sa participation de 27,5% dans un document réglementaire. Ce geste marque une étape symbolique dans la gestion de Greg Abel, successeur désigné de Warren Buffett, qui cherche à tourner la page d'un investissement considéré comme l'un des rares échecs de son prédécesseur. Principal actionnaire du groupe agroalimentaire, Berkshire anticipe ainsi une plus grande flexibilité stratégique, sans déclencher pour l'instant de vente effective. L'action Kraft Heinz chute de 7% après cette annonce.

Halliburton

Halliburton a publié mercredi un bénéfice trimestriel en baisse en raison de la comptabilisation de provisions pour dépréciation, mais sa performance dépasse les prévisions moyennes établies par le marché, ce qui permettait au titre de gagner du terrain en préouverture. Le deuxième groupe parapétrolier mondial, dont le principal concurrent est Schlumberger, a enregistré sur le 4ème trimestre un profit net de 589 MUSD, soit 0,70 USD l'action, à comparer avec 614 MUSD, ou 0,70 USD par titre, un an plus tôt.

Johnson & Johnson

Le géant de la santé a publié des résultats annuels marqués par un doublement de son bénéfice net publié et une accélération de ses ventes au quatrième trimestre. Porté par sa dynamique en oncologie et le renforcement de son pôle technologique, le groupe compte bien poursuivre sa croissance en 2026. Johnson & Johnson a enregistré un résultat net publié de 26,804 MdsUSD pour l'année 2025, en hausse de 90,6% par rapport à 2024, soit un bénéfice par action (BPA) dilué de 11,03 USD (90,5%).

Meta

Le géant technologique annonce le lancement des "AI Glasses Impact Grants", un programme de financement visant à soutenir les organisations américaines exploitant ses lunettes à Intelligence Artificielle (IA) pour générer un impact sociétal et économique. Meta prévoit d'allouer près de 2 millions de dollars à plus de 30 organisations et développeurs.

Travelers

A l'occasion de la publication de ses résultats, Travelers indique que son conseil d'administration autorise pour cinq milliards de dollars de rachats d'actions, s'ajoutant aux deux milliards restants des autorisations précédentes à fin 2025. Pour son quatrième trimestre 2025, la compagnie d'assurance publie un résultat net en hausse de 20% à 2,5 MdsUSD, soit 11,06 USD par action (11,13 USD par action en données "core"), pour des revenus en croissance de 4% à 12,43 MdsUSD.