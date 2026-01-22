Nouvelle-Zélande: deux morts et plusieurs disparus dans un glissement de terrain

Des secouristes recherchent des personnes disparues après un glissement de terrain près du mont Maunganui, à Tauranga, en Nouvelle-Zélande, le 22 janvier 2026 ( AFP / DJ MILLS )

Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a fait deux morts près du mont Maunganui, destination touristique prisée du nord de la Nouvelle-Zélande, ont annoncé les autorités, faisant état de plusieurs disparus dans un camping.

Deux corps ont été retrouvés dans les décombres d'une maison ensevelie de la ville portuaire de Tauranga, selon ce nouveau bilan, alors que des secouristes utilisent des engins de chantier pour déblayer les quantités de terre éboulée.

Interrogé sur le nombre de disparus, un commissaire de police adjoint Tim Anderson a indiqué à des journalistes sur place que le nombre de disparus s'élevait à moins de dix. Une fillette figure parmi les disparus.

"Je me suis retournée et j'ai vu la terre dévaler sur certaines structures", a témoigné Nix Jaques à la radio publique RNZ. "Des véhicules ont été déplacés. C'est tombé sur un bâtiment sanitaire. Je crois qu’il y avait des personnes sous la douche. Et un camping-car a été déplacé", a-t-elle ajouté

La région attire beaucoup de touristes en été, des randonneurs amateurs de montagne et des milliers de personnes séduites par ses plages de sable blanc.