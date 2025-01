Rebond des Bourses européennes avant le rapport mensuel sur l'emploi US

(AOF) - En recul hier, les marchés actions européens ont retrouvé des couleurs ce jeudi, sur fond de hausse des taux longs et en l'absence d'échanges à Wall Street, fermé en raison de la journée de deuil national en hommage à l'ancien président Jimmy Carter. Le CAC 40 s'est adjugé 0,51% à 7490,28 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,42% à 5017,54 points. Les volumes sont restés faibles.

Alors que Donald Trump sera investi à la Maison Blanche le 20 janvier, l'incertitude et la prudence animent les investisseurs concernant les futures mesures de l'ex-candidat républicain, notamment en termes de tarifs douaniers.

Les statistiques étaient plutôt rares ce jeudi.

Les ventes au détail en zone euro en novembre ont déçu, n'ayant rebondi que de 0,1 % contre +0,3 % anticipé, après la baisse de 0,3 % d'octobre.

En Allemagne, la production industrielle a progressé de 1,5% en novembre sur un mois après avoir reculé de 0,4% en octobre, chiffre révisé de -1%, a indiqué Destatis. Elle était anticipée en augmentation de seulement 0,5%.

Par ailleurs, l'inflation en glissement annuel dans la zone OCDE, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) a été stable à 4,5% en novembre 2024 par rapport à octobre.

Les investisseurs prendront connaissance demain, lors de la reprise des échanges à Wall Street, du rapport sur l'emploi américain en décembre qui pourrait donner davantage d'éléments sur la trajectoire économique outre-Atlantique.

Sur le marché des changes, la devise britannique a reculé de 0,66% à 1,2283 dollar, soit son niveau le plus faible depuis fin 2023. "La faiblesse de la livre reflète le malaise croissant des investisseurs face à la chute du marché des Gilt, qui a attiré l'attention cette semaine après que les rendements des Gilt à 10 ans et à 30 ans ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis octobre 2008 et août 1998 respectivement", explique MUFG.

Sur le front des valeurs, OVHcloud a fini dans le vert, à la faveur d'un début d'exercice légèrement plus dynamique qu'anticipé et de la confirmation des objectifs annuels.

Carmat s'est également illustré alors que le développeur du cœur artificiel Aeson recherche 40 à 45 millions d'euros pour prolonger sa visibilité au-delà de février.