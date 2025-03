Rebaptisée FDJ United, la Française des Jeux prévient que les hausses d'impôt ternissent ses perspectives

La Française des jeux a annoncé jeudi se rebaptiser FDJ United afin "d'incarner son envergure européenne" après les rachats du suédois Kindred, propriétaire du site Unibet, l'an dernier et de la loterie irlandaise PLI en 2023.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Grâce à sa présence dans près d'une quinzaine de pays européens, l'activité internationale, représente désormais près du tiers de son chiffre d'affaires et de la moitié de ses collaborateurs", souligne le groupe dans un communiqué.

"Aujourd'hui, notre groupe entame un nouveau chapitre de son histoire, plus diversifié et plus international", indique la PDG Stéphane Pallez, citée dans le communiqué qui précise que FDJ reste "la grande marque commerciale en France".

Le groupe publie par ailleurs un bénéfice net de 399 millions d'euros pour 2024, en baisse de 6% en raison d'éléments comptables liés aux acquisitions et de la hausse de la soulte versée à l'Etat en contrepartie des droits exclusifs pour exploiter des loteries et paris sportifs demandée par Bruxelles en octobre.

Ajusté de ces divers éléments, le bénéfice net ressort en hausse de 13%, à 490 millions d'euros. Le groupe proposera un dividende en hausse de 15%, à 2,05 euros lors de son assemblée générale en mai.

Déjà publié en février, son chiffre d'affaires a progressé de 17% l'an dernier, à 3,06 milliards d'euros.

L'année 2024 a été marquée par l'OPA sur le groupe suédois Kindred, finalisée en octobre.

Pour 2025, le groupe vise un chiffre d'affaires "de l'ordre de 3,8 milliards d'euros avec un taux de marge d'EBITDA (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité, NDLR) courant supérieur à 24%", des niveaux comparables aux données pro forma de 2024, c'est-à-dire calculées comme si l'acquisition de Kindred était intervenue au 1er janvier.

Cette stabilité s'explique par "la forte augmentation de la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard", estimée à près de 45 millions d'euros en France à partir du 1er juillet et plus de 10 millions aux Pays-Bas, et par l'impact sur l'activité du durcissement de la régulation, principalement aux Pays-Bas, souligne le groupe.

Ces impacts devraient être "partiellement compensés par des mesures (...) dont l'effet graduel sur l'EBITDA courant atteindra au moins 100 millions d'euros sur l'exercice 2027", ajoute-t-il, sans en préciser la nature.

Le groupe relève par ailleurs qu'il devra payer près de 25 millions d'euros dans le cadre de la taxe exceptionnelle sur les bénéfices, décidée dans le budget 2025 de l'Etat français pour les entreprises réalisant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Par activités, le chiffre d'affaires de la loterie (y compris jeux de grattage et tirage) et des paris sportifs en réseau en France est attendu "en légère progression" en 2025 par rapport aux 2,5 milliards d'euros réalisés en 2024.

Le groupe va expérimenter cette année l'identification des joueurs en point de vente, un dispositif souhaité par le régulateur du secteur, via les comptes joueurs sur le site fdj.fr.

"Pour inciter les joueurs en point de vente à se créer un compte", la FDJ lance "FDJ & Moi", un programme "qui offre aux joueurs des avantages exclusifs et des services" et qui sera proposé en test dès le 31 mars 2025 dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, détaille le groupe.

L'activité "paris et jeux en ligne", dont le chiffre d'affaires est ressorti l'an dernier à 1,02 milliard d'euros, est attendue de son côté "en faible recul" pour 2025.