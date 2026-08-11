Realty Income recule après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars

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11 août - ** Les actions de Realty Income O.N ont reculé de 0,2 % à 61,75 dollars après la clôture de la Bourse, suite à l'annonce d'une levée de fonds prévue ** La société d’investissement immobilier commercial (REIT) annonce une émission privée d’obligations convertibles « » d’un montant de 750 millions de dollars (OC) arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales, notamment le remboursement ou le rachat de dette, des swaps de devises ou d’autres instruments de couverture, ainsi que le développement, le réaménagement et l’acquisition de nouveaux biens immobiliers, entre autres

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de « capped call » et racheter ses actions auprès des acquéreurs initiaux des obligations convertibles afin de faciliter la couverture

** La société, basée à San Diego, en Californie, affiche une capitalisation boursière d’environ 58 milliards de dollars

** L'action O a clôturé sans variation à 61,89 dollars mardi. Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse de 9,8 %, en ligne avec la progression d'environ 10 % du secteur immobilier de l'indice S&P 500 .SPLRCR

** La recommandation moyenne de 26 analystes est « conserver »; l’objectif de cours médian est de 68 dollars, selon les données de LSEG