Realty Income plonge après l'annonce d'une obligation convertible de 750 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier -

** Les actions de Realty Income O.N en baisse de 0,7 % à 57,46 $ en

négociations prolongées, alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société d'investissement immobilier commercial annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars (CBs) à échéance 2029

** Co prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le remboursement ou le rachat de la dette (y compris 500 millions de dollars en circulation de ses billets à 5,05 % échéant en janvier 2026, et/ou des emprunts dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables et de ses programmes de papier commercial), le redéveloppement et l'acquisition de propriétés supplémentaires, entre autres utilisations

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour racheter ses actions aux acheteurs initiaux des CBs ** La société O, basée à San Diego, Californie, a ~919,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 53 milliards de dollars

** Les actions O ont clôturé lundi en hausse de 0,9 % à 57,85 $. Le titre a gagné 5,5% en 2025 contre une perte de 0,3% pour l'indice S&P 500 Real Estate .SPLRCR ** Sur les 23 analystes couvrant O, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 17 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 62 $, selon les données de LSEG