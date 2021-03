REALITES : Résultats annuels 2020 supérieurs aux attentes, fort potentiel de croissance attendu sur 2021

o Croissance du chiffre d'affaires et amélioration de la rentabilité supérieures aux attentes sur 2020 :

o Chiffre d'affaires en forte croissance à 204,8 M€ (+ 23,8% vs. 2019) supérieur aux attentes (190 M€)

o EBITDA en progression à 24,3 M€ faisant ressortir un taux de marge à 11,9% supérieur aux attentes (10,4%)



o Proposition de distribution d'un dividende de 0,70€ par action



o Perspectives 2021 très favorables :

o Confirmation de la croissance attendue à travers la dynamique des indicateurs de production de développement et commerciaux en ce début d'année

o Réitération d'un objectif de chiffre d'affaires attendu supérieur à 250 M€

o Fixation d'un objectif de résultat opérationnel autour de 17 M€