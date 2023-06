Realites: ressources financières renforcées de 30 ME information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - Le groupe Realites annonce ce soir qu'il anticipe une croissance de 30 % de ses réservations et de ses actes authentiques HT par rapport au premier semestre 2022 (données non auditées).



'La croissance du Groupe est portée par son positionnement innovant et intégré de développeur territorial, la complémentarité de ses deux métiers, la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'usage, et la qualité de son

portefeuille de projets institutionnels', souligne Realites.



Pour soutenir cet élan, les dirigeants et actionnaires renforcent de plus de 30 ME les ressources financières du Groupe, somme investie en capital au niveau des projets immobiliers. A ce montant s'ajoute l'économie de plus de

4 ME réalisée du fait de l'absence de distribution de dividendes.



' Nous récoltons les fruits de nos efforts stratégiques des dernières années, mais nous restons très humbles et conscients des difficultés actuelles (volumes et marges). L'entreprise reste vivement concentrée et engagée, comme l'ensemble de nos confrères, pour traverser ce cycle et préparer le rebond en 2025', a commenté Yoann Choin-Joubert, p.d.-g. du groupe.